‘यूपी बदनाम हुआ’ वीडियो पर मचा सियासी बवाल, अखिलेश के AI वीडियो को BJP ने बताया सनातन का अपमान

Akhilesh Yadav AI Video CM Yogi Controversy: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बने वीडियो को लेकर नया घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए AI वीडियो पर भाजपा बुरी तरह भड़क गई है। भाजपा ने अखिलेश पर साधु-संतों, सनातन परंपरा और करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अगर भाजपा AI के जरिए उन पर निशाना साधेगी तो सपा भी उसी तरह गानों से जवाब देगी।