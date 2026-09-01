Ankit Baliyan Case: ‘क्या पता कल मुझे ही गोली लग जाए’, अंकित बालियान हत्याकांड पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान

बता दें कि हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की 26 अगस्त की शाम करीब 4 बजे जिम से बाहर निकलते समय अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने 20 राउंड गोलियां चलाईं जिनमें से 5 गोलियां अंकित के पेट और सिर में लगीं जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में शामिल 2 शूटर्स को पुलिस ने सोमवार सुबह शामली में हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया था। मारे गए बदमाशों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी सुमित और मोहित के रूप में हुई है। इन दोनों पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वहीं अंकित बालियान के परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर को पुलिस का बिल्कुल सही कदम ठहराया है।