कैंसर से जंग: दूसरी कीमोथेरेपी, बाल झड़ने का दर्द और तीन महीने बाद परिवार संग खुशी की शाम

पंकज भदौरिया की कैंसर जर्नी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि बीमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। कैंसर ने उनकी जिंदगी की रफ्तार जरूर बदली है, प्राथमिकताएं बदल दी हैं और छोटे-छोटे पलों की अहमियत समझाई है, लेकिन जीने की चाह को खत्म नहीं किया। तीन महीने बाद परिवार के साथ बाहर जाकर खाना खाने की वह शाम इस सफर में एक छोटी-सी जीत बन गई। क्योंकि रिकवरी हमेशा किसी बड़े बदलाव के साथ नहीं आती। कभी वह किसी दोस्त की मुस्कान में नजर आती है, कभी त्योहार की मिठास में, कभी परिवार के साथ बिताए कुछ घंटों में और कभी इस भरोसे में कि आने वाला दिन आज से बेहतर होगा। दर्द अभी भी है, इलाज अभी जारी है और सफर लंबा है। लेकिन उम्मीद भी साथ है। कैंसर ने जिंदगी बदल दी है, लेकिन जिंदगी को खत्म नहीं किया। अब कोशिश यही है कि हर दिन को प्यार, अपनों के साथ और उम्मीद के साथ जिया जाए।