दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैसले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ पोस्ट और दावों में कहा जा रहा है कि वह फील्ड पोस्टिंग चाहती थीं और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पद पर तैनाती से नाराज थीं। वहीं, कुछ चर्चाओं में यह भी दावा किया जा रहा है कि दिव्या मित्तल अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। सोशल मीडिया पर यहां तक कहा जा रहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में मिर्जापुर से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि, इन दावों को लेकर दिव्या मित्तल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल इन्हें सिर्फ चर्चाओं और अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।