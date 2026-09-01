‘मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं CM बनूं’, केशव मौर्य ने अपने बयान पर दी सफाई, CM योगी को लेकर कही ये बात

डिप्टी सीएम ने रविवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और महानगर के सभी 15 मंडल अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि वे 2027 के चुनाव के लिए अभी से बूथ स्तर पर सक्रिय हो जाएं और विपक्ष के मंसूबों को किसी भी हाल में कामयाब न होने दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है और जनता को भ्रमित करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का सत्ता में वापस आना मतलब उत्तर प्रदेश में तबाही को खुला निमंत्रण देना है।