कौन हैं राजीव कुमार त्रिपाठी? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ‘साले साहब’ ने किया अब अखिलेश के साथ खड़े होने का ऐलान

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा दोनों अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे समय में सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता के करीबी पारिवारिक सदस्य का विपक्षी दल के समर्थन में खुलकर सामने आना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि राजीव कुमार त्रिपाठी के किसी औपचारिक सपा पद या चुनावी टिकट की जानकारी इस पोस्ट से सामने नहीं आती। फिलहाल उनका ऐलान सपा के लिए प्रचार और पार्टी को मजबूत करने तक है। इसलिए इसे सीधे तौर पर किसी राजनीतिक पद या चुनावी उम्मीदवारी से जोड़ना उचित नहीं होगा।