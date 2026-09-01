Gold and Silver: जन्माष्टमी पर चौक बाजार में कृष्ण भक्ति का रंग, चांदी के श्रृंगार ने लूटी महफिल

Gold-Silver Rates Rise: जन्माष्टमी के पर्व को लेकर राजधानी के प्रमुख सराफा बाजारों में रौनक बढ़ गई है। भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के स्वागत और उनके विशेष श्रृंगार की तैयारियों के बीच चौक और अमीनाबाद के सर्राफा बाजार में चांदी के आभूषणों और पूजा सामग्री की मांग बढ़ी है। दुकानों पर लड्डू गोपाल की आकर्षक प्रतिमाओं से लेकर उनके श्रृंगार के लिए चांदी के मुकुट, बांसुरी, कंठी, हार, ब्रेसलेट और बालियों की विशेष रेंज सजाई गई है। जन्माष्टमी को लेकर बाजार में खरीदारी का माहौल देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु अपनी पसंद और बजट के अनुसार लड्डू गोपाल का श्रृंगार कराने के लिए अलग-अलग डिजाइन और वजन के आभूषण पसंद कर रहे हैं।

