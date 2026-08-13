Gold Rate Today: त्योहारी खरीदारी से पहले जानिए लखनऊ सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के ताजा भाव और सुझाव

Lucknow Latest Sarafa Prices: त्योहारी मौसम शुरू होते ही लखनऊ के सर्राफा बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। शुभ मुहूर्त में सोना और चांदी खरीदना भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मांग और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। शादी-विवाह का सीजन भी करीब होने के कारण लोग अभी से अपनी खरीदारी की योजना बना रहे हैं।