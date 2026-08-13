Gold Rate Today: त्योहारी खरीदारी से पहले जानिए लखनऊ सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के ताजा भाव और सुझाव

सर्राफा बाजार की एक प्रतिष्ठित दुकान में प्रदर्शित सोने के आकर्षक आभूषण और सिक्के (फोटो सोर्स : AI)
Lucknow Latest Sarafa Prices: त्योहारी मौसम शुरू होते ही लखनऊ के सर्राफा बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। शुभ मुहूर्त में सोना और चांदी खरीदना भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मांग और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। शादी-विवाह का सीजन भी करीब होने के कारण लोग अभी से अपनी खरीदारी की योजना बना रहे हैं।
लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा खुदरा दरों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,47,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (92 प्रतिशत शुद्धता) तथा 18 कैरेट सोना 1,23,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (76 प्रतिशत शुद्धता) निर्धारित किया गया है। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,48,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से देय होंगे।
सोना खरीदते समय ग्राहकों को केवल कीमत देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि हमेशा बीआईएस हॉलमार्क वाला आभूषण ही खरीदें, क्योंकि यही उसकी शुद्धता और गुणवत्ता की सबसे बड़ी पहचान होती है। खरीदारी के समय पक्का बिल लेना भी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में एक्सचेंज या किसी प्रकार की शिकायत की स्थिति में कोई परेशानी न हो।
इसके अलावा अलग-अलग प्रतिष्ठानों में मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं। इसलिए ग्राहकों को एक-दो दुकानों पर कीमत और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेने के बाद ही अंतिम खरीदारी करनी चाहिए। कई प्रतिष्ठित ज्वेलर्स त्योहारों के अवसर पर विशेष छूट और आकर्षक ऑफर भी देते हैं, जिनका लाभ उठाया जा सकता है।
लखनऊ का सर्राफा बाजार वर्षों से अपनी विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। चौक, अमीनाबाद, आलमबाग, अलीगंज, गोमती नगर तथा हजरतगंज सहित शहर के प्रमुख बाजारों में अनेक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स ग्राहकों को हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध करा रहे हैं। यहां ग्राहकों को पारंपरिक डिजाइन के साथ-साथ आधुनिक और हल्के वजन वाले आभूषणों की भी बड़ी श्रृंखला देखने को मिलती है।
चौक व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की पहली प्राथमिकता गुणवत्ता और भरोसा होती है। इसी कारण अधिकांश लोग पुराने और विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। डिजिटल भुगतान, आसान एक्सचेंज सुविधा और प्रमाणित बिलिंग जैसी सुविधाओं ने भी ग्राहकों का विश्वास मजबूत किया है।
भारतीय संस्कृति में त्योहार केवल उत्सव नहीं बल्कि परिवार, परंपरा और शुभता का प्रतीक हैं। ऐसे अवसर पर यदि बजट के अनुसार छोटी-सी सोने या चांदी की खरीदारी भी की जाए तो इसे शुभ माना जाता है। कई परिवार इस अवसर पर सोने के सिक्के, चांदी के लक्ष्मी-गणेश, पूजा के बर्तन या हल्के आभूषण खरीदना पसंद करते हैं। इससे धार्मिक आस्था के साथ निवेश का लाभ भी मिलता है।
यदि आपका बजट सीमित है तो कम वजन वाले हॉलमार्क आभूषण या चांदी की वस्तुएं भी बेहतर विकल्प हो सकती हैं। खरीदारी के दौरान जल्दबाजी से बचें, कीमतों की जानकारी लें और विश्वसनीय ज्वेलर से ही लेन-देन करें। इससे आपकी खरीदारी सुरक्षित और संतोषजनक रहेगी।
सर्राफा कारोबारियों के अनुसार त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ बाजार में ग्राहकों का उत्साह दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में मांग और बिक्री दोनों में वृद्धि की संभावना है। व्यापारियों का मानना है कि यदि बाजार की स्थिति सामान्य रही तो इस बार त्योहारी कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रह सकता है।
फिलहाल लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के आधार पर ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी की योजना बना सकते हैं। हालांकि अंतिम भुगतान करते समय जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क भी कुल कीमत में शामिल होंगे। ऐसे में खरीदारी से पहले पूरी लागत की जानकारी लेना आवश्यक है। सही जानकारी, प्रमाणित हॉलमार्क और विश्वसनीय ज्वेलर का चयन आपकी खरीदारी को सुरक्षित, लाभदायक और यादगार बना सकता है।
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