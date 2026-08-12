‘सालों का इंतजार खत्म!’ UP के 4350 शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया 30 सितंबर तक होगी पूरी

इधर, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने उद्गम पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर शिक्षकों के नवप्रयोगों के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिससे अन्य शिक्षक भी प्रेरित होकर उन्हें लागू कर सकें। इससे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आश्वासन उन हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से करियर में आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे।