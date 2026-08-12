‘सपा सरकार में पैसे के दम पर नकल कराई जाती थी’, ओपी राजभर बोले- विपक्ष कर रहा छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति

OP Rajbhar On Students Protest: उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में छात्रों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर गंभीर है तो उसे उन राज्यों में भी जाना चाहिए, जहां छात्रों से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। राजभर ने झारखंड और पंजाब में सामने आए पेपर लीक के मामलों का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं से वहां जाकर छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचने से छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि उनके मुद्दों को लेकर लगातार उनके साथ खड़ा रहना जरूरी है।