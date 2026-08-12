‘एयरपोर्ट पर नाव चलेगी?’ अखिलेश के तंज पर भड़के जेवर विधायक, बोले- विकास नहीं दिखेगा तो गड्ढे ही नजर आएंगे

अखिलेश यादव के तंज पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपा प्रमुख को जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों को जेवर का यह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विकास दिखाई नहीं देता उन्हें सिर्फ गड्ढे और पानी ही नजर आएंगे। उन्होंने पूर्व की सरकारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ कागजों और चर्चाओं तक ही सीमित था। आज वही बड़ी परियोजना जमीन पर उतर रही है और जेवर विकास की एक नई पहचान बन रहा है। इलाके में बहुत तेजी से विकास हुआ है और बदलाव साफ दिखाई दे रहा है।