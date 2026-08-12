‘क्या पूर्व राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री की संपत्ति पर भी चलेगा बुलडोजर?’ सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख से गरमाई सियासत

सूत्रों के अनुसार, चिह्नित 51 भवनों में एक पूर्व राज्यपाल और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री से जुड़े तीन-तीन भवन जांच के दायरे में हैं। एक राज्य मंत्री से जुड़ा भवन भी अवैध निर्माण की श्रेणी में है। इसके अलावा विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े भवन भी सूची में शामिल हैं। एलडीए ने प्रत्येक भवन की मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारियों के नाम, की गई कार्रवाई और कार्रवाई न होने के कारणों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर लिया है।