अमिताभ ठाकुर की पार्टी ने ‘मुर्दे’ को दिया टिकट! वाराणसी से लड़ेगा चुनाव, पीएम मोदी के खिलाफ भी ठोकी थी दावेदारी

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 'मुर्दा' भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पार्टी आजाद अधिकार सेवा ने वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है, वह सरकारी दस्तावेजों में मर चुका है। पार्टी ने चौबेपुर के रहने वाले संतोष मूरत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। संतोष खुद को जिंदा करने के लिए अपने गले में 'मैं जिंदा हूं' की तख्ती लगाए वर्षों से कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। संतोष ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी दावेदारी ठोकी थी, हालांकि वह नामांकन नहीं कर पाए थे।