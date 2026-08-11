वाराणसी एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: रनवे में खराबी देख हवा में उठा इंडिगो विमान, 154 यात्रियों की सांसें अटकीं

वाराणसी एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि रनवे मेंटेनेंस के कारण उड़ानों को करीब डेढ़ से दो घंटे के लिए रोका गया था। इसका असर कुछ विमान सेवाओं पर जरूर पड़ा है लेकिन मरम्मत का काम पूरा होने के बाद विमानों की आवाजाही को धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट के लिए घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें। आपको बता दें कि रनवे विस्तार के काम के चलते वाराणसी एयरपोर्ट पर पहले से ही रात की उड़ानें पिछले एक महीने से बंद चल रही हैं।