‘साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए’, वाराणसी में पुलिस ने सीज की 26 लाख की सुपर बाइक, फायरिंग जैसी आवाज निकाल रहा था राइडर

थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस बाइक की शिकायत पिछले कई दिनों से मिल रही थी। रात में युवक स्टंट करता था, जिससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं, रविवार की देर रात पुलिस जब गस्त पर थी इस दौरान बाइक पर सवार होकर युवक आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज रफ्तार से वह भागने लगा। उन्होंने बताया कि इसी दौरान इंग्लिशिया लाइन के पास उसे पकड़ लिया गया और मोटर व्हीकल एक्ट व प्रदूषण संबंधी नियमों की अनदेखी करने पर बाइक को सीज कर लिया गया है। वहीं, युवक को छोड़ दिया गया है।