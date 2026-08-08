‘तू बहुत बड़ा धर्म प्रचारक बन रहा है’, स्वामी नारायणानंद तीर्थ को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी

शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह जानकारी भी दी है कि इससे पहले 9 जून को भी बिल्कुल इसी नंबर से एक संदिग्ध फोन आया था। उस समय फोन करने वाले व्यक्ति ने सिर्फ शंकराचार्य के बारे में जानकारी मांगी थी। अब उसी नंबर से दोबारा धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि दोनों फोन कॉल के बीच क्या संबंध है और इसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ है या किसी पूरे समूह का।