जमानत पर छूटते ही निकाला 7 किमी रोड शो; जय श्रीराम के नारे लगे, पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वालों का फूल-मालाओं से स्वागत

दरअसल सांसद पप्पू यादव ने 31 जुलाई को संसद परिसर में साधु के वेश में 'राम मंदिर चंदा चोरी' का एक नाटक किया था। इस नाटक के बाद लखनऊ समेत देश के कई शहरों में उनके खिलाफ हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी बीच 2 अगस्त को बुलंदशहर के रहने वाले सुमित ने अपने साथी हैप्पी के साथ मिलकर दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस-कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल से हमला कर दिया था। उस दौरान पप्पू यादव ने सुमित को पकड़ लिया था जबकि उनके समर्थकों ने हैप्पी की जमकर पिटाई कर दी थी और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा को गिरफ्तार किया था। दोनों पर सांसद के साथ मारपीट और हमला करने के आरोप लगे थे।