7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जनाजे में जाने के लिए जेल में तड़प रहे भाई उमर और अली

Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update: अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक होगा। जेल में बंद बड़े भाई उमर और अली ने जनाजे में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की है।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohsina Bano

Aug 07, 2026

Atiq Ahmed Son Abaan Death, Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update

अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक (फोटो- पत्रिका नेटवर्क)

Atiq Ahmed Son Abaan Death: माफिया अतीक अहमद के परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास हुआ। तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

भाई से मिलने झांसी जेल जा रहा था अबान

अबान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कानपुर से झांसी जा रहा था। वे सभी झांसी जेल में बंद अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद से मुलाकात करने निकले थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गुरुवार देर रात अस्पताल प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अबान और सोनू के शवों का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया।

आखिरी दीदार के लिए उमर और अली ने मांगी पैरोल

अपने छोटे भाई की मौत की खबर सुनकर जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे उमर और अली बेहाल हैं। दोनों भाई अबान को आखिरी बार देखना चाहते हैं। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है जबकि अली अहमद झांसी जेल में है। दोनों ने अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होने की उम्मीद है। पैरोल मंजूर होने पर ही वे जनाजे में शामिल हो सकेंगे।

पिता अतीक की कब्र के बगल में होगा सुपुर्द-ए-खाक

पोस्टमार्टम के बाद अबान और उसके साथी सोनू का शव दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ प्रयागराज के हटवा गांव पहुंच चुका है। सोनू का अंतिम संस्कार हटवा गांव के कब्रिस्तान में किया जाएगा। वहीं अबान को उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान कसारी मसारी में जुमे की नमाज के बाद शाम 4 से 5 बजे के बीच सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद उसके भाई अशरफ और बेटे असद को भी दफनाया गया था। अबान की कब्र उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में खोदी गई है।

कौन-कौन था कार में सवार

हादसे का शिकार हुई क्रेटा कार अतीक की मौसेरी बहन के दामाद जैद की थी जो उसे शादी में मिली थी। दुर्घटनाग्रस्त कार से द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान और द इडियट जैसी किताबें तथा एक सिगरेट की डिब्बी भी मिली है। घायलों में उमर नाम का एक रिश्तेदार भी शामिल है जिसके हटवा स्थित घर में अतीक का परिवार चकिया वाले घर पर बुलडोजर चलने के बाद से शरण लिए हुए है। इसके अलावा घायल फारूक और जैद भी अबान के करीबी दोस्त व रिश्तेदार हैं और हमेशा उसके साथ रहते थे।

सपा विधायक इंद्राणी वर्मा के साथ हुआ हादसा; बहराइच में नीलगाय से टकराकर चकनाचूर हुई कार

ये भी पढ़ें
Apex School Bahraich, SP MLA Indrani Varma, Bahraich road accident, UP News, Nilgai accident, Samajwadi Party, Kaiserganj accident, Bhinga MLA, UP Road Accident, सपा विधायक इंद्राणी वर्मा, बहराईच सड़क दुर्घटना, यूपी न्युज, नीलगाय दुर्घटना, समाजवादी पार्टी, भिनगा विधायक, सड़क दुर्घटना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 01:06 pm

Published on:

07 Aug 2026 01:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जनाजे में जाने के लिए जेल में तड़प रहे भाई उमर और अली

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अबान के जनाजे में शामिल होंगे भाई, अतीक के बेटे उमर और अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पैरोल

Atiq Ahmed Son Abaan
प्रयागराज

Dating App Fraud: 14 मुकदमे, नोटों के बंडलों के साथ वायरल फोटो, अब आरोपी युवती के खिलाफ CM योगी से गुहार

Dating App Fraud Dating App Blackmail Honey Trap Case CM Yogi Complaint
प्रयागराज

कसारी मसारी में ही क्यों दफनाया जाएगा अतीक अहमद का बेटा अबान, जानिए क्या है इसकी वजह

Atiq Ahmed Son Abaan Death, Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update
प्रयागराज

‘ये तो कॉकरोच लूट ले गए’, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर बृजभूषण का तंज

Brijbhushan Sharan Singh
प्रयागराज

Aban Death Case: किसकी थी क्रेटा कार? कितने बजे होगा माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का अंतिम संस्कार; जानें केस अपडेट

atiq ahmed son aban ahmed funeral updates shaista parveen jhansi accident
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.