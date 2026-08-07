अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जनाजे में जाने के लिए जेल में तड़प रहे भाई उमर और अली

Atiq Ahmed Son Abaan Death: माफिया अतीक अहमद के परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास हुआ। तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।