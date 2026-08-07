जनाजे में भी नहीं हो सकेगा अतीक अहमद के बेटों का मिलन!छोटे भाई अबान के आखिरी दीदार को तरस जाएंगे अली और उमर

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विचाराधीन बंदियों को पैरोल देने संबंधी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान न होने का हवाला देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश मिश्रा की अदालत ने स्पष्ट किया कि विचारण न्यायालय के पास इस स्तर पर अंतरिम राहत देने का कानूनी अधिकार मौजूद नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट अवश्य प्रदान की है कि वे राहत के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। इस फैसले के बाद परिवार की वह उम्मीद भी टूट गई, जिसमें भाइयों के एक साथ जुटने की संभावना जताई जा रही थी।