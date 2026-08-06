‘अतीक के परिवार के लिए काल बनी झांसी!’ पहले असद और अब अबान, दोनों बेटों का यहीं हुआ अंत

उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ने देश के करीब 9 राज्यों में छापेमारी की, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने उन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। जब अप्रैल 2023 में असद का एनकाउंटर हुआ था, तब भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि एक मां अपने बेटे के अंतिम संस्कार में जरूर पहुंचेगी। इसके ठीक दो दिन बाद जब प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, तब भी शाइस्ता के सरेंडर या जनाजे में पहुंचने की मजबूत खबरें आईं। हालांकि, पुलिस की सख्त नाकेबंदी और खुफिया तंत्र की पैनी नजरों के बीच शाइस्ता ने खुद को पूरी तरह दूर ही रखा।