झांसी में वृद्ध दंपति का शव कमरे में मिला, बदबू आने पर हुई जानकारी, एसपी ने बताया चार-पांच दिन पुराना

Bodies of Couple Found in Their Home: झांसी में घर के अंदर से तेज बदबू आ रही थी। जिसका मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। बेटे ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। जहां दंपति का शव पड़ा हुआ था। जिसकी शिनाख्त बेटे ने की। उसने बताया कि उसके माता-पिता अकेले रहते थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मोबाइल फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जिसने साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस अधीक्षक प्रीति सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शव करीब 4-5 दिन पुराना है। पति पत्नी एक साथ रहते थे। घटना की जांच की जा रही है। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है।