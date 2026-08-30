30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झांसी

झांसी में वृद्ध दंपति का शव कमरे में मिला, बदबू आने पर हुई जानकारी, एसपी ने बताया चार-पांच दिन पुराना

death of the couple: झांसी में घर के अंदर से बदबू आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ। मृतक दंपति का शव घर के अंदर पड़ा मिला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव 4-5 दिन पुराना है।
2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Nath Awasthi

Aug 30, 2026

जानकारी देती पुलिस अधीक्षक नगर, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

जानकारी देती पुलिस अधीक्षक नगर, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

Bodies of Couple Found in Their Home: झांसी में घर के अंदर से तेज बदबू आ रही थी। जिसका मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। बेटे ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। जहां दंपति का शव पड़ा हुआ था। जिसकी शिनाख्त बेटे ने की। उसने बताया कि उसके माता-पिता अकेले रहते थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मोबाइल फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जिसने साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस अधीक्षक प्रीति सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शव करीब 4-5 दिन पुराना है। पति पत्नी एक साथ रहते थे। घटना की जांच की जा रही है। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है।

बदबू आने पर हुई जानकारी

उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुरी मोहल्ले में अचानक पुलिस की चहल कदमी बढ़ गई। 70 वर्षीय विश्वनाथ और उनकी 65 वर्षीय पत्नी भुवन देवी के घर से तेज बदबू आ रही थी। इसकी जानकारी मोहल्ले वालों ने उनके बेटे जगपाल को दी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे जगपाल ने वेंटिलेटर से देखा कि माता-पिता मृत अवस्था में पड़े हैं।

पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया

इसकी जानकारी जगपाल तत्काल पुलिस को दी। सूचना पाकर सीपरी थाना बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल की जांच की। मृतक परिजनों से बातचीत की। मृतक पुत्र जगपाल ने बताया कि उनके माता-पिता दूसरे घर में अकेले रहते थे। बदबू आने पर उन्हें जानकारी हुई। घर का मुख्य गेट अंदर से बंद था।

मोबाइल फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाया गया

सीपरी बाजार थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर मोबाइल फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जिसने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह ने बताया कि शव चार-पांच दिन पुराना लग रहा है। जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुत्र से मिली जानकारी के अनुसार मृतक घर में अकेले रहते थे।‌ सभी पहलू पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रयागराज: भारी बारिश और जल भराव के कारण स्वामीनारायण मंदिर को नुकसान, 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी

ये भी पढ़ें
स्वामीनारायण मंदिर में गिरी तीन मंजिला इमारत, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 11:15 am

Published on:

30 Aug 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में वृद्ध दंपति का शव कमरे में मिला, बदबू आने पर हुई जानकारी, एसपी ने बताया चार-पांच दिन पुराना

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Orai Intercity Train: झांसी-लखनऊ इंटरसिटी में आग की सूचना से मचा हड़कंप, उरई में ट्रेन रोककर 20 मिनट चली जांच

Orai Intercity Train Jhansi Lucknow Intercity Orai Railway Station
झांसी

Jhansi Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने आया हेलीकॉप्टर, हवा के झोंके से उड़ गया चाय का ठेला, बाइक सवार गिरे, होर्डिंग फटे

Jhansi Kanwar Yatra Viral Video Jhansi Helicopter Flower Shower Kanwar Yatra Helicopter Video
झांसी

‘झांसी के 140 साल पुराने परीछा बांध को विश्व धरोहर का दर्जा!’ 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा सम्मान

Jhansi Parichha Dam World Heritage
झांसी

Aban Death Case: अतीक के बेटे अबान की डेथ केस में हो रहे वायरल वीडियो की होगी जांच! झांसी पुलिस ने क्या की अपील?

abaan ahmed car accident viral video jhansi police investigation
झांसी

माफिया अतीक अहमद के पुत्र अबान अहमद की कार दुर्घटना का वायरल वीडियो, झांसी पुलिस का आया बयान

दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.