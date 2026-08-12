माफिया अतीक अहमद के पुत्र अबान अहमद की कार दुर्घटना का वायरल वीडियो, झांसी पुलिस का आया बयान

Atiq Ahmed Son Aban Ahmed Car Accident: झांसी में बीते हफ्ते हुए एक भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी। साथ में कार चालक की भी मौत हुई थी। अब घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पीछे चल रहे कार के डैशबोर्ड में लगे कमरे में कैद हुआ है। जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि कार एक वाहन को ओवरटेक करने के बाद अनियंत्रित हुआ और फुटपाथ पर जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के समय कार की गति काफी अधिक थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। बिना पुष्टि के वायरल ना किया जाए। ‌