अतीक के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उठी तस्वीर, सामने आई मौत की मुख्य वजह

Aban Ahmed Postmortem Report: झांसी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। तीन डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम के बाद बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने से हुए ब्रेन हेमरेज और शरीर के अंदरूनी अंगों को पहुंची गंभीर चोटें मौत की मुख्य वजह रहीं। हादसे में अबान के दोस्त सोनू की भी जान गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य युवक घायल हो गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और प्रयागराज भेज दिया गया।