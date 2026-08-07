भाई की मौत से बेखबर रहा अतीक का बड़ा बेटा उमर, सुपुर्द-ए-खाक के लिए पैरोल मांगने की तैयारी में परिवार

Aban Ahmed Death: झांसी सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। एक ओर झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, वह रो पड़े। वहीं दूसरी ओर लखनऊ जेल में बंद उसका बड़ा भाई उमर देर रात तक अनजान रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन की ओर से उसे हादसे की कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे में शुक्रवार सुबह अखबार पढ़ने के बाद ही उसे छोटे भाई की मौत की जानकारी मिलने की संभावना है।