UP Politics: ‘पूर्वांचल राज्य बना तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा’, ओपी राजभर के बयान पर बोले अनिल राजभर- धैर्य बनाए रखें

मंत्री अनिल राजभरने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान 'यूपी 4 हिस्सों में बंटेगा, पूर्वांचल राज्य बना तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा…', पर कहा, "हम सब लोग लगातार 60 और 70 के दशक से ये बात सुन रहे हैं, जनता तो धैर्य के साथ सारी चीज का इंतजार कर रही है। मैं अपने सहयोगी दल के साथियों से भी कहूंगा कि वो भी धैर्य बनाए रखें। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की समर्थवान सरकार चल रही है। देश के हित में जो कुछ भी होगा और प्रदेश के हित में भी जो कुछ होगा, वो हम सब लोगों को मोदी जी के ऊपर छोड़ना चाहिए… हम सब लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के बंटवारा करने का अधिकार देश की सरकार के पास है, मोदी जी के पास है, उनकी सरकार के पास है, तो हम सब लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, मोदी जी का जो फैसला है, वही प्रदेश के हित में भी है और देश के भी हित में है, सब लोगों को इस बात को मानना चाहिए, उसी आधार पर अपने बयान भी देने चाहिए और आगे भी चलना चाहिए।"