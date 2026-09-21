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‘सपा गुंडागर्दी और अराजकता की पार्टी है’, PDA रथ यात्रा पर बोले ब्रजेश पाठक- समाजवादी पार्टी अलग-अलग रूप धारण कर रही है

Brijesh Pathak: समाजवादी पार्टी के ‘पीडीए रथ’ पर मायावती के ट्वीट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा अलग-अलग रूप धारण कर रही है, क्योंकि लोग उससे तंग आ चुके हैं।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Sep 21, 2026

Brijesh Pathak,

पत्रकारों से बातचीत करते उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक (फोटो- पत्रिका)

SP PDA Rath Yatra: समाजवादी पार्टी के पीडीए रथ यात्रा को लेकर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अलग-अलग रूप धारण कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि लोग उससे तंग आ चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी और अराजकता की पार्टी है और इसी वजह से वह जनता के सामने अलग-अलग रूपों में सामने आ रही है।

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Updated on:

21 Sept 2026 12:02 pm

Published on:

21 Sept 2026 12:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सपा गुंडागर्दी और अराजकता की पार्टी है’, PDA रथ यात्रा पर बोले ब्रजेश पाठक- समाजवादी पार्टी अलग-अलग रूप धारण कर रही है

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