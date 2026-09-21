‘सपा गुंडागर्दी और अराजकता की पार्टी है’, PDA रथ यात्रा पर बोले ब्रजेश पाठक- समाजवादी पार्टी अलग-अलग रूप धारण कर रही है

SP PDA Rath Yatra: समाजवादी पार्टी के पीडीए रथ यात्रा को लेकर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अलग-अलग रूप धारण कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि लोग उससे तंग आ चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी और अराजकता की पार्टी है और इसी वजह से वह जनता के सामने अलग-अलग रूपों में सामने आ रही है।