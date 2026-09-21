‘आईडी-पासवर्ड वापस मिलते ही चुनावी नाटक शुरू’, ओपी राजभर के पूर्वांचल राज्य वाले दावों पर कांग्रेस का हमला

UP Assembly Election 2027: "ओम प्रकाश राजभर इन दिनों मानसिक रूप से परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा जब्त की गई उनकी आईडी और पासवर्ड अब उन्हें वापस लौटा दिए गए हैं। राजपूत ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही राजभर नाटकबाजी पर उतर आए हैं और समाज को सम्मान दिलाने का ढोंग कर रहे हैं।" यह बाते सुरेंद्र राजपूत ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कही।