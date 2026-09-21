‘लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हराने में जुटी समाजवादी पार्टी’, गठबंधन विस्तार पर उदयवीर सिंह ने दिया स्पष्ट जवाब

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह (फोटो सोर्स: IANS)
Owaisi Alliance Offre to Opposition UP Election:समाजवादी पार्टीके प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में कौन शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला गठबंधन के सभी नेताओं द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से किया जाता है। गठबंधन के भीतर जब भी बैठकें और चर्चाएं होती हैं, शीर्ष नेता अपने स्तर पर इन मामलों पर निर्णय लेते हैं और वही इससे जुड़ी जानकारी साझा करेंगे।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल में कहा है कि, "जो दल उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, वे AIMIM के साथ गठबंधन के लिए आगे आएं। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है।"
इसी बयान पर उदयवीर सिंह ने कहा कि भारतीय गठबंधन में शामिल दलों से जुड़े फैसले सामूहिक चर्चा के बाद लिए जाते हैं। अन्य गठबंधन सहयोगियों या विपक्षी सदस्यों कि ओर से इस पर राय देने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में गठबंधन के शीर्ष नेता ही अंतिम जानकारी देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य पूरी तरह साफ है और हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को सत्ता से हटाना है जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, दमनकारी और अन्यायपूर्ण है। समाजवादी पार्टी इस दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि, "योगी जी ने जिस 'झूठ की गूंज' की बात की है, वह उन्होंने खुद आईने में अपना चेहरा देखकर कही होगी।" अपने दस साल के शासन में उनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा है। वे जहां भी जाते हैं, धर्म और जाति को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं और नफरत के जरिए समाज को बांटना चाहते हैं। उनके पास न तो कोई एजेंडा है, न दूरदृष्टि और न ही कोई विचारधारा। विकास शब्द कभी भी उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा है।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों को लेकर उदयवीर सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, "हर कोई उनसे यह सवाल पूछ रहा है कि उन्होंने आरक्षण को लेकर जो वादे किए थे, वे उन पर खरे क्यों नहीं उतरे और वे भाजपा के माध्यम से उन्हें पूरा क्यों नहीं करवा सके। वे भाजपा सरकार में मंत्री हैं, फिर भी जब आरक्षण अधिकारों से वंचित लोग उनसे मिलने जाते हैं तो वे निजी मुलाकातों में कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं और उनकी बात नहीं सुनते। आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भाजपा को चुनौती न दे पाने के बावजूद वे अपनी कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं।"
सपा प्रवक्ता ने कहा कि राजभर के बयान BJP सरकार के सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं, और वे जो चाहें, उनसे कहलवा लेते हैं। उनके बयानों की सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे बार-बार कहते रहे कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, फिर भी चुनाव नहीं कराए गए। वही विभाग के चुनाव जिसके वे स्वयं मंत्री हैं। जिस मंत्री को अपने ही विभाग की सही जानकारी नहीं है। हमें अन्य मामलों में उनसे जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग