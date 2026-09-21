‘लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हराने में जुटी समाजवादी पार्टी’, गठबंधन विस्तार पर उदयवीर सिंह ने दिया स्पष्ट जवाब

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों को लेकर उदयवीर सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, "हर कोई उनसे यह सवाल पूछ रहा है कि उन्होंने आरक्षण को लेकर जो वादे किए थे, वे उन पर खरे क्यों नहीं उतरे और वे भाजपा के माध्यम से उन्हें पूरा क्यों नहीं करवा सके। वे भाजपा सरकार में मंत्री हैं, फिर भी जब आरक्षण अधिकारों से वंचित लोग उनसे मिलने जाते हैं तो वे निजी मुलाकातों में कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं और उनकी बात नहीं सुनते। आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भाजपा को चुनौती न दे पाने के बावजूद वे अपनी कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं।"