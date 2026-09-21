21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘मुसलमान अकेले BJP को नहीं हरा सकते’, ओवैसी के गठबंधन पर इमरान मसूद बोले- भाजपा को हराना हमारा लक्ष्य

AIMIM Alliance: असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में गठबंधन के लिए तैयार होने के बयान पर इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा को हराना प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते और लोगों को सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Sep 21, 2026

Imran Masood Statement, SP Congress Alliance,

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (फोटो - एएनआई)

Uttar Pradesh Election 2027:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन के लिए तैयार होने के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा को हराना प्राथमिक लक्ष्य है और मुसलमान अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते। उन्होंने ओवैसी के संभावित 4-5 सीटों पर जीतने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आखिर में भाजपा की सरकार बनने में मदद हो सकती है। मसूद ने लोगों से सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ फैसला लेने की अपील की।

'BJP जीती तो, मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ेगा'

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार होने के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना प्राथमिक लक्ष्य है और मुसलमान अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते। मसूद ने कहा कि अगर भाजपा जीतकर सरकार बनाती है तो इसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा।

इमरान मसूद ने हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को अलग बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भले ही 4-5 सीटें जीत लें, लेकिन इससे आखिर में भाजपा की सरकार बनने में मदद हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि उन पांच विधायकों का क्या किया जाएगा। मसूद ने कहा कि लोगों को समझदारी से काम लेते हुए सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ फैसला लेना चाहिए।

ओवैसी बोले, चुनाव की तैयारी पूरी

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार उनके उम्मीदवार जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचेंगे। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रयास प्रदेश में बड़ी संख्या में रहने वाले मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी दिलाना है। उन्होंने कहा कि हर समुदाय का अपना राजनीतिक नेतृत्व है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले समुदाय को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह पीछे कर दिया गया है।

सिर्फ वोटर बनकर रह गया समुदाय- ओवैसी

ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और जल्द ही उम्मीदवारों के विधानसभा पहुंचने की उम्मीद है। ओवैसी ने कहा कि यहां अलग-अलग समुदायों का राजनीतिक नेतृत्व मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले समुदाय को राजनीतिक रूप से केवल वोटर तक सीमित कर दिया गया है।

‘अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश’, ‘आजम और मुख्तार चलाते थे सरकार’, यूपी के कई शहरों में सपा के खिलाफ लगे पोस्टर

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 10:33 am

Published on:

21 Sept 2026 10:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मुसलमान अकेले BJP को नहीं हरा सकते’, ओवैसी के गठबंधन पर इमरान मसूद बोले- भाजपा को हराना हमारा लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PDA रथ के रंग पर मायावती का अखिलेश पर निशाना, बोलीं- जनता समझ रही है रंग बदलने की राजनीति

2027 चुनाव की तैयारियों के बीच PDA और दलित राजनीति को लेकर सपा-बसपा के बीच बढ़ती बयानबाजी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘कांग्रेस के बिना सपा का आगे बढ़ना संभव नहीं’, इमरान मसूद बोले- अखिलेश गठबंधन फाइनल करें, नहीं तो अपनी तैयारी से लड़ेंगे चुनाव

ram mandir trust ceo appointment ayodhya meeting
लखनऊ

‘अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश’, ‘आजम और मुख्तार चलाते थे सरकार’, यूपी के कई शहरों में सपा के खिलाफ लगे पोस्टर

Akhilesh Yadav
यूपी न्यूज

27 बनाम 27: सपा ने खोला वोटों का नया पन्ना, भाजपा के बूथ नेटवर्क से सीधी टक्कर

UP Elections 2027
लखनऊ

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर योगी भड़के, कहा- कांग्रेस के ‘युवराज’ का व्यवहार पूरी नारी जाति का अपमान है

CM Yogi Adityanath, Rahul Gandhi, UP Police recruitment, Uttar Pradesh government jobs,
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.