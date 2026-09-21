‘मुसलमान अकेले BJP को नहीं हरा सकते’, ओवैसी के गठबंधन पर इमरान मसूद बोले- भाजपा को हराना हमारा लक्ष्य

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (फोटो - एएनआई)
Uttar Pradesh Election 2027:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन के लिए तैयार होने के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा को हराना प्राथमिक लक्ष्य है और मुसलमान अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते। उन्होंने ओवैसी के संभावित 4-5 सीटों पर जीतने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आखिर में भाजपा की सरकार बनने में मदद हो सकती है। मसूद ने लोगों से सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ फैसला लेने की अपील की।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार होने के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना प्राथमिक लक्ष्य है और मुसलमान अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते। मसूद ने कहा कि अगर भाजपा जीतकर सरकार बनाती है तो इसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा।
इमरान मसूद ने हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को अलग बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भले ही 4-5 सीटें जीत लें, लेकिन इससे आखिर में भाजपा की सरकार बनने में मदद हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि उन पांच विधायकों का क्या किया जाएगा। मसूद ने कहा कि लोगों को समझदारी से काम लेते हुए सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ फैसला लेना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार उनके उम्मीदवार जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचेंगे। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रयास प्रदेश में बड़ी संख्या में रहने वाले मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी दिलाना है। उन्होंने कहा कि हर समुदाय का अपना राजनीतिक नेतृत्व है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले समुदाय को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह पीछे कर दिया गया है।
ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और जल्द ही उम्मीदवारों के विधानसभा पहुंचने की उम्मीद है। ओवैसी ने कहा कि यहां अलग-अलग समुदायों का राजनीतिक नेतृत्व मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले समुदाय को राजनीतिक रूप से केवल वोटर तक सीमित कर दिया गया है।
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