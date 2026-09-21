‘मुसलमान अकेले BJP को नहीं हरा सकते’, ओवैसी के गठबंधन पर इमरान मसूद बोले- भाजपा को हराना हमारा लक्ष्य

Uttar Pradesh Election 2027:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन के लिए तैयार होने के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा को हराना प्राथमिक लक्ष्य है और मुसलमान अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते। उन्होंने ओवैसी के संभावित 4-5 सीटों पर जीतने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आखिर में भाजपा की सरकार बनने में मदद हो सकती है। मसूद ने लोगों से सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ फैसला लेने की अपील की।