‘कांग्रेस के बिना सपा का आगे बढ़ना संभव नहीं’, इमरान मसूद बोले- अखिलेश गठबंधन फाइनल करें, नहीं तो अपनी तैयारी से लड़ेंगे चुनाव

Uttar Pradesh Election:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए गठबंधन को जल्द अंतिम रूप देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ेगी। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि कांग्रेस के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है और गठबंधन में देरी से जमीनी स्तर पर नुकसान हो सकता है।