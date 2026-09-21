सीएम योगी का अफसरों को अल्टीमेटम: छोटी घटना भी न हो नजरअंदाज, शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग कई बार छोटी-छोटी घटनाओं को बड़ा रूप देने का प्रयास करते हैं। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि अपने-अपने जिलों में होने वाली छोटी से छोटी घटना पर भी नजर रखें और सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि किसी घटना को नजरअंदाज करने या उसके समाधान में देरी करने से स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अधिकारी मौके पर पहुंचकर पीड़ित की बात सुनें, वास्तविक स्थिति की जानकारी लें और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय रहते की गई प्रभावी कार्रवाई से छोटी घटना को बड़ा रूप लेने से रोका जा सकता है।