‘आजम, अतीक और मुख्तार यही चलाते थे सरकार’, सपा नेताओं को टारगेट करते हुए लगाए पोस्टर पर बोले राजभर-पोस्टर सच बोल रहा है

पोस्टरों में अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़े पुराने मुद्दों को भी उठाया गया है। अतीक अहमद के संदर्भ में अपहरण जैसे अपराधों का जिक्र किया गया है। वहीं आजम खान से जुड़े संदर्भ में भैंस चोरी की घटनाओं और प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए सपा नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए हैं। पोस्टरों में कैराना पलायन और चर्चित बाहुबलियों से जुड़े पुराने राजनीतिक मुद्दों को भी शामिल किया गया है। इन सभी संदर्भों के जरिए सपा के पिछले शासनकाल को लेकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया गया है।