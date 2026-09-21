‘उनकी हैसियत क्या है’, OP राजभर के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का पलटवार; बंटवारे से नहीं, विकास से बदलेगी तस्वीर

SP MP Awadhesh Prasad Statement: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनके हाथ में क्या है और उनकी हैसियत क्या है। उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कभी अलग हुआ था और किसी भी राज्य के विकास के लिए बंटवारे की जरूरत नहीं होती बल्कि विकास की आवश्यकता होती है। आज हमें उत्तर प्रदेश के किसानों के विकास और शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियां देने पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के बंटवारे की बात कहां से आ गई और उन्हें यह सुझाव किसने दिया। ऐसी बातों के बारे में सोचना दिवास्वप्न के अलावा कुछ नहीं है।