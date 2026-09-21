मुरादाबाद में रातों-रात लगे विवादित होर्डिंग्स: अखिलेश और माफिया राज पर लिखे नारों से भूचाल!

मुरादाबाद में रातों-रात लगे विवादित होर्डिंग्स.. Image - X/@IANS
Political Hoarding Moradabad: मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर साईं हॉस्पिटल के सामने लगा एक सियासी होर्डिंग इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रमुख मार्ग पर लगे इस होर्डिंग में समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को निशाना बनाते हुए कई तीखे राजनीतिक स्लोगन लिखे गए हैं। दिल्ली रोड से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान भी इस होर्डिंग की ओर जा रहा है।
होर्डिंग पर “माफिया राज और अखिलेश ने लूट लिया पूरा प्रदेश” तथा “माफिया अखिलेश के, अखिलेश माफिया के” जैसे राजनीतिक स्लोगन लिखे गए हैं। इन नारों के जरिए समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे निशाना बनाया गया है। प्रमुख सड़क पर इस तरह के संदेश के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई है।
सियासी होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के अलावा आजम खान, वीरपाल सिंह यादव और सर्वेश यादव समेत कई नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। होर्डिंग का पूरा डिजाइन राजनीतिक आरोपों और संदेशों पर केंद्रित नजर आता है।
होर्डिंग में समाजवादी सरकार के कार्यकाल के दौरान आजम खान की भैंसों के चोरी होने और पुलिस द्वारा उनकी तलाश किए जाने की चर्चित घटना का भी जिक्र किया गया है। होर्डिंग पर लिखा गया है- “सपा शासन में आजम खान की भैंसों का भी रुतबा, पुलिस थाने में भैंसों को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट।”
दिल्ली रोड मुरादाबाद के प्रमुख मार्गों में शामिल है और यहां से बड़ी संख्या में लोग रोजाना गुजरते हैं। ऐसे में इस तरह का राजनीतिक संदेश वाला होर्डिंग लगाए जाने के बाद यह लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। राहगीरों की नजर होर्डिंग पर लिखे राजनीतिक नारों और नेताओं की तस्वीरों पर जा रही है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह होर्डिंग किस संगठन, व्यक्ति या राजनीतिक समूह की ओर से लगाया गया है। साथ ही, इसे लगाने के लिए संबंधित विभाग या स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली गई है या नहीं, इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है।
शहर की प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाने के लिए निर्धारित नियम और अनुमति प्रक्रिया होती है। ऐसे में दिल्ली रोड पर लगाए गए इस राजनीतिक होर्डिंग को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसे लगाने से पहले निर्धारित नियमों का पालन किया गया था।
अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस होर्डिंग को लेकर कोई जांच या कार्रवाई करता है या नहीं। फिलहाल होर्डिंग दिल्ली रोड पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके जरिए दिए गए राजनीतिक संदेश को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
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