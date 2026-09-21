मुरादाबाद में रातों-रात लगे विवादित होर्डिंग्स: अखिलेश और माफिया राज पर लिखे नारों से भूचाल!

Political Hoarding Moradabad: मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर साईं हॉस्पिटल के सामने लगा एक सियासी होर्डिंग इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रमुख मार्ग पर लगे इस होर्डिंग में समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को निशाना बनाते हुए कई तीखे राजनीतिक स्लोगन लिखे गए हैं। दिल्ली रोड से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान भी इस होर्डिंग की ओर जा रहा है।