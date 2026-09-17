पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुरादाबाद में दिखा खास उत्साह, मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक; कुरान पढ़कर मांगी लंबी उम्र

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर लोगों की ओर से उनके लिए शुभकामनाएं और लंबी उम्र की कामना की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद खास और सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेहद अनोखे अंदाज में मनाया है। इस दौरान लोगों ने केक काटकर खुशियां मनाईं और देश के प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआएं कीं।