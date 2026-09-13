मुस्तफा मस्जिद विवाद में BKU टिकैत की एंट्री, MDA को चेतावनी- कार्रवाई की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम

किसान यूनियन की ओर से एमडीए को चेतावनी भी दी गई है। संगठन ने कहा कि अगर मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। BKU की ओर से प्राधिकरण कार्यालय पर धरना देने की बात भी कही गई है। शुभम राठी ने मस्जिद से जुड़े मामले में धर्म के आधार पर कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आसपास के दूसरे निर्माणों का मुद्दा भी उठाया। साथ ही सवाल किया कि अगर मस्जिद के आसपास की जमीन निजी है तो उसे सरकारी जमीन किस आधार पर माना जा रहा है। हालांकि, ये आरोप और सवाल किसान यूनियन की ओर से उठाए गए हैं। इस पर एमडीए का पक्ष सामने आना बाकी है।