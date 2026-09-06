मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजनौर से संभल तक मौसम विभाग ने दी चेतावनी

प्रतीकात्मक फोटो (Photo: IANS)
UP Weather News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में बारिश का दौर अभी जारी है। मौसम विभाग ने बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में कई स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बौछारें पड़ने की संभावना है।
रामपुर और संभल में भी बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अचानक तेज बारिश होने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के दौरान लोगों को पुराने और जर्जर भवनों के साथ-साथ बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण मुरादाबाद मंडल समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 6 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि, इसके बाद धीरे-धीरे बारिश की तीव्रता में कमी आने के संकेत हैं।
बारिश का दौर कमजोर पड़ने के बाद धूप निकलने से वातावरण में मौजूद नमी के कारण मुरादाबाद मंडल में उमस और चिपचिपी गर्मी बढ़ सकती है। दिन के समय तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों को भी फसलों और कृषि कार्यों से जुड़े फैसले स्थानीय मौसम की स्थिति को देखते हुए लेने की सलाह दी गई है।
कुल मिलाकर, मुरादाबाद मंडल में फिलहाल बारिश से पूरी तरह राहत मिलने के आसार नहीं हैं। पांचों जिलों में आज मौसम बदलता रह सकता है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।
मुरादाबाद मंडल में बारिश का असर कम होने के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। धूप निकलने पर तापमान बढ़ने के साथ बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में उमस बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतने और स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
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