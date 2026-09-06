मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजनौर से संभल तक मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मुरादाबाद मंडल में बारिश का असर कम होने के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। धूप निकलने पर तापमान बढ़ने के साथ बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में उमस बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतने और स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।