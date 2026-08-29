मुरादाबाद में सो रहे किसान को चारपाई से उठाकर ले गया तेंदुए; खेत में मिला क्षत-विक्षत शव

सुबह खेत में किसान का क्षत-विक्षत शव मिलने की खबर कुछ ही देर में पूरे गांव में फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। शव की हालत देखकर लोगों में दहशत फैल गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के लगातार हमलों के कारण अब गांव में सामान्य जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। खेतों में जाने वाले लोग पहले से ही डर के साए में थे, लेकिन घर के अंदर सो रहे व्यक्ति पर हमले ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है।