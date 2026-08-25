25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुरादाबाद

मुरादाबाद में पतंग पकड़ने दौड़ा 12 साल का मासूम, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर मौत; मचा कोहराम

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में गिरती पतंग पकड़ने दौड़े 12 साल के बच्चे की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Aug 25, 2026

moradabad 12 year old boy dies high tension wire

मुरादाबाद में गिरती पतंग पकड़ने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत।

Moradabad News Hindi: मुरादाबाद जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। यहां 12 साल के एक बच्चे की हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा गिरती हुई पतंग को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा था। इसी दौरान वह बेहद खतरनाक हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई।

चंद पलों में सब कुछ खत्म

जानकारी के मुताबिक, बच्चा खेलते समय गिरती हुई पतंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पतंग के पीछे आगे बढ़ते हुए वह बिजली की हाईटेंशन लाइन के बेहद करीब पहुंच गया। इसी दौरान उसका संपर्क तार से हो गया। करंट लगते ही बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को उसे बचाने का अवसर तक नहीं मिल सका।

मौके पर जुटी भीड़

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मासूम बच्चे की मौत की खबर जैसे ही उसके परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

पतंग उड़ाने और गिरती हुई पतंग को पकड़ने के दौरान बिजली की लाइनों से पर्याप्त दूरी रखना बेहद जरूरी है। इस हादसे में भी एक गिरती पतंग के पीछे जाना 12 साल के बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। हाईटेंशन तारों के आसपास छोटी-सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। मुरादाबाद की यह घटना इसी खतरे की बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने लाती है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मासूम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस उम्र में बच्चा पढ़ाई, खेल और दोस्तों के साथ अपना बचपन बिता रहा था, उसी उम्र में एक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। आसपास के लोग भी घटना को लेकर गमगीन हैं और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं।

हाईटेंशन लाइनों के पास सुरक्षा जरूरी

हाईटेंशन बिजली की लाइनें बेहद खतरनाक होती हैं और इनके संपर्क में आने पर जान जाने का खतरा रहता है। केवल तार को छूना ही जोखिम भरा नहीं है, बल्कि कई परिस्थितियों में लाइन के बेहद करीब पहुंचना भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे स्थानों पर बच्चों को विशेष रूप से दूर रखना और पतंग उड़ाने के लिए सुरक्षित जगह चुनना जरूरी है।

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना से जुड़ी अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी प्रचलित है। पुलिस की कार्रवाई के बीच परिवार बच्चे की मौत के सदमे से उबर नहीं पा रहा है।

एक हादसा, जिंदगी भर का दर्द

मुरादाबाद में हुआ यह हादसा सिर्फ एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चेतावनी है। गिरती पतंग को पकड़ना बच्चे के लिए सामान्य खेल का हिस्सा रहा होगा, लेकिन हाईटेंशन तार के संपर्क में आते ही यही कोशिश जानलेवा बन गई। यह घटना याद दिलाती है कि बिजली की लाइनों के आसपास थोड़ी-सी भी असावधानी कितनी बड़ी कीमत चुका सकती है।

मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद, सातवें तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों को मिली राहत!

ये भी पढ़ें
maneater leopard caged in moradabad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:46 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में पतंग पकड़ने दौड़ा 12 साल का मासूम, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर मौत; मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुबह से मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की कतारें: मुरादाबाद में हर-हर महादेव और बम-बम भोले से गूंजे शिवालय

moradabad sawan last monday shiv temples crowd
मुरादाबाद

मुरादाबाद में हर तरफ गूंजा ‘बम-बम भोले’: कांवड़ियों के लिए खाली हुआ दिल्ली-लखनऊ हाईवे!

moradabad kanwar yatra 2026 highway zero traffic
मुरादाबाद

मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद, सातवें तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों को मिली राहत!

maneater leopard caged in moradabad
मुरादाबाद

जाम में फंसने से बचें: मुरादाबाद में NH-09 पर बंद हुई एंट्री, दिल्ली-मेरठ जाने के लिए अपनाएं ये रास्ते

kanwar yatra 2026 moradabad traffic diversion
मुरादाबाद

IAS आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त, क्या फिर मिलेगा एक्सटेंशन या बदलेगी जिम्मेदारी?

moradabad commissioner aunjaneya kumar singh tenure extension
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.