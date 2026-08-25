मुरादाबाद में पतंग पकड़ने दौड़ा 12 साल का मासूम, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर मौत; मचा कोहराम

मुरादाबाद में गिरती पतंग पकड़ने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत।
Moradabad News Hindi: मुरादाबाद जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। यहां 12 साल के एक बच्चे की हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा गिरती हुई पतंग को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा था। इसी दौरान वह बेहद खतरनाक हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई।
जानकारी के मुताबिक, बच्चा खेलते समय गिरती हुई पतंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पतंग के पीछे आगे बढ़ते हुए वह बिजली की हाईटेंशन लाइन के बेहद करीब पहुंच गया। इसी दौरान उसका संपर्क तार से हो गया। करंट लगते ही बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को उसे बचाने का अवसर तक नहीं मिल सका।
हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मासूम बच्चे की मौत की खबर जैसे ही उसके परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
पतंग उड़ाने और गिरती हुई पतंग को पकड़ने के दौरान बिजली की लाइनों से पर्याप्त दूरी रखना बेहद जरूरी है। इस हादसे में भी एक गिरती पतंग के पीछे जाना 12 साल के बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। हाईटेंशन तारों के आसपास छोटी-सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। मुरादाबाद की यह घटना इसी खतरे की बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने लाती है।
मासूम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस उम्र में बच्चा पढ़ाई, खेल और दोस्तों के साथ अपना बचपन बिता रहा था, उसी उम्र में एक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। आसपास के लोग भी घटना को लेकर गमगीन हैं और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं।
हाईटेंशन बिजली की लाइनें बेहद खतरनाक होती हैं और इनके संपर्क में आने पर जान जाने का खतरा रहता है। केवल तार को छूना ही जोखिम भरा नहीं है, बल्कि कई परिस्थितियों में लाइन के बेहद करीब पहुंचना भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे स्थानों पर बच्चों को विशेष रूप से दूर रखना और पतंग उड़ाने के लिए सुरक्षित जगह चुनना जरूरी है।
पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना से जुड़ी अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी प्रचलित है। पुलिस की कार्रवाई के बीच परिवार बच्चे की मौत के सदमे से उबर नहीं पा रहा है।
मुरादाबाद में हुआ यह हादसा सिर्फ एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चेतावनी है। गिरती पतंग को पकड़ना बच्चे के लिए सामान्य खेल का हिस्सा रहा होगा, लेकिन हाईटेंशन तार के संपर्क में आते ही यही कोशिश जानलेवा बन गई। यह घटना याद दिलाती है कि बिजली की लाइनों के आसपास थोड़ी-सी भी असावधानी कितनी बड़ी कीमत चुका सकती है।
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