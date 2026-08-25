मुरादाबाद में पतंग पकड़ने दौड़ा 12 साल का मासूम, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर मौत; मचा कोहराम

Moradabad News Hindi: मुरादाबाद जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। यहां 12 साल के एक बच्चे की हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा गिरती हुई पतंग को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा था। इसी दौरान वह बेहद खतरनाक हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई।