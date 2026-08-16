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मुरादाबाद

जाम में फंसने से बचें: मुरादाबाद में NH-09 पर बंद हुई एंट्री, दिल्ली-मेरठ जाने के लिए अपनाएं ये रास्ते

Moradabad News: मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। NH-09 पर हल्के वाहनों की आवाजाही रोकने के साथ दिल्ली-मेरठ जाने वालों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Aug 16, 2026

kanwar yatra 2026 moradabad traffic diversion

मुरादाबाद में NH-09 पर बंद हुई एंट्री..

Moradabad Traffic Diversion: कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर यूपी की मुरादाबाद यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर डायवर्जन प्लान जारी किया है। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही और प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति रोकने के लिए कई सड़कों पर वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा। यातायात पुलिस के अनुसार 16 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक NH-09 पर हल्के वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

दिल्ली-मेरठ जाने वालों को ध्यान रखना होगा रूट

मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ की ओर जाने वाले हल्के वाहनों को सामान्य NH-09 मार्ग के बजाय वैकल्पिक रास्ते से भेजा जाएगा। यातायात पुलिस ने इसके लिए गागन तिराहा, मैनाठेर से डायवर्जन की व्यवस्था की है। वाहन चालक मैनाठेर से सिरसी, सम्भल, गवां, नरौरा, डिबाई, शिकारपुर और बुलंदशहर होते हुए दिल्ली या मेरठ की ओर जा सकेंगे। वापसी के दौरान भी वाहन चालकों को इसी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।

लंबे सफर से पहले रूट की जानकारी जरूरी

डायवर्जन लागू होने के बाद NH-09 से सीधे दिल्ली या मेरठ की ओर निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले निर्धारित वैकल्पिक मार्ग की जानकारी जरूर ले लें। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालक समय का अतिरिक्त अनुमान रखते हुए घर से निकलें, ताकि रास्ते में अचानक रूट बदलने की वजह से परेशानी न हो।

गंगा एक्सप्रेसवे भी बनेगा अहम विकल्प

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत गागन तिराहा मैनाठेर से वाहन मैनाठेर और सिरसी होते हुए चंदौसी चौराहा, सम्भल तक पहुंचेंगे। इसके बाद चौधरी सराय चौकी सम्भल से गवां रोड की ओर जाना होगा। वाहन खिरनी कट पहुंचने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए अपने निर्धारित गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

शहर के अंदर भी बदलेगा यातायात

कांवड़ यात्रा के दौरान केवल हाईवे पर ही ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि मुरादाबाद शहर के भीतर भी कुछ प्रमुख मार्गों पर ऑटो, ई-ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन को प्रतिबंधित किया जाएगा। यातायात पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह 6 बजे से सोमवार शाम तक निर्धारित मार्गों पर इन वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। इसका उद्देश्य कांवड़ियों की आवाजाही वाले प्रमुख रास्तों पर यातायात दबाव को कम करना है।

फव्वारा चौक से पाकबड़ा तक रोक

शहर में लागू प्रतिबंध के तहत फव्वारा चौक से जीरो प्वाइंट पाकबड़ा तक ऑटो, ई-ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। यह मार्ग कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस ने ऐसे वाहनों के चालकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित अवधि में इस रूट पर वाहन लेकर न निकलें और यातायात पुलिस द्वारा बताए गए वैकल्पिक रास्तों का ही इस्तेमाल करें।

पीली कोठी-अगवानपुर मार्ग पर भी पाबंदी

फव्वारा चौक से पीली कोठी होते हुए अगवानपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर भी ऑटो, ई-ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा शहर के स्टेशन रोड पर भी इन वाहनों की आवाजाही पर रोक लागू की जाएगी। इन प्रतिबंधों के चलते स्थानीय यात्रियों और वाहन चालकों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी, ताकि प्रतिबंधित मार्ग पर पहुंचने के बाद उन्हें वापस लौटना न पड़े।

कांवड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर पैदल और विभिन्न साधनों से आवाजाही करते हैं। ऐसे में भारी यातायात और कांवड़ियों के आवागमन को एक ही मार्ग पर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी को देखते हुए मुरादाबाद यातायात पुलिस ने वाहनों के रूट में बदलाव और प्रतिबंध की व्यवस्था की है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों के लिए यातायात व्यवस्था को भी नियंत्रित रखना है।

जाम से बचने के लिए पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान जारी डायवर्जन प्लान का पूरी तरह पालन करें। प्रतिबंधित मार्गों पर जाने की कोशिश करने से न केवल यात्रा में देरी हो सकती है, बल्कि अनावश्यक जाम की स्थिति भी बन सकती है। दिल्ली, मेरठ और आसपास के इलाकों की ओर जाने वाले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे निकलने से पहले अपना रूट तय करें और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें।

यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह

डायवर्जन के कारण कुछ यात्राओं की दूरी सामान्य मार्ग की तुलना में बढ़ सकती है। इसलिए वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से दिल्ली और मेरठ की ओर जाने वाले लोगों को NH-09 की मौजूदा स्थिति और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए।

कब और कहां लागू रहेगा प्रतिबंध?

मुरादाबाद यातायात पुलिस के प्लान के मुताबिक NH-09 पर हल्के वाहनों का प्रतिबंध 16 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा। वहीं शहर के चिन्हित मार्गों पर ऑटो, ई-ऑटो और ई-रिक्शा का प्रतिबंध 16 अगस्त की सुबह 6 बजे से सोमवार शाम तक प्रभावी रहेगा। इसलिए इस अवधि में मुरादाबाद से दिल्ली, मेरठ या आसपास के क्षेत्रों की ओर निकलने वाले वाहन चालकों के लिए डायवर्जन प्लान को समझना बेहद जरूरी है।

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Updated on:

16 Aug 2026 09:33 am

Published on:

16 Aug 2026 09:33 am

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