जाम में फंसने से बचें: मुरादाबाद में NH-09 पर बंद हुई एंट्री, दिल्ली-मेरठ जाने के लिए अपनाएं ये रास्ते

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर पैदल और विभिन्न साधनों से आवाजाही करते हैं। ऐसे में भारी यातायात और कांवड़ियों के आवागमन को एक ही मार्ग पर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी को देखते हुए मुरादाबाद यातायात पुलिस ने वाहनों के रूट में बदलाव और प्रतिबंध की व्यवस्था की है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों के लिए यातायात व्यवस्था को भी नियंत्रित रखना है।