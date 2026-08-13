रामपुर में तिरंगे की शान में निकली भव्य पदयात्रा, भारत माता के जयघोष से गूंजा शहर

शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह आयोजन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत किया गया है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और अभियान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करें।