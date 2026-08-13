रामपुर में तिरंगे की शान में निकली भव्य पदयात्रा, भारत माता के जयघोष से गूंजा शहर

रामपुर में तिरंगे की शान में निकली भव्य पदयात्रा
Har Ghar Tiranga Padyatra: रामपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच गुरुवार को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर लोग देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए।
पदयात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास के पास स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद तिरंगा लेकर लोगों का काफिला शहर के प्रमुख मार्गों की ओर बढ़ा। पूरे रास्ते में लोगों के बीच स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह दिखाई दिया।
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह आयोजन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत किया गया है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और अभियान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करें।
पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इनके साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी तिरंगा लेकर यात्रा में भाग लिया। जैसे-जैसे पदयात्रा आगे बढ़ी, देशभक्ति के नारों से शहर का माहौल गूंजता रहा। प्रतिभागियों में राष्ट्रीय पर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला।
अंबेडकर पार्क से शुरू हुई यह पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ी और गांधी समाधि पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान जगह-जगह तिरंगे के रंगों से सजा माहौल नजर आया। लोगों ने एक-दूसरे से भी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने और स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने की अपील की।
पदयात्रा के दौरान रामपुर की सड़कों पर राष्ट्रीय ध्वज की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे लोगों ने नागरिकों को अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया। आयोजन के जरिए स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।
प्रशासन की ओर से नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। अधिकारियों ने लोगों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। पदयात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल रहे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों के साथ कदम से कदम मिलाया।
भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि तिरंगा पदयात्रा की तैयारियां कई दिनों से की जा रही थीं। उन्होंने कहा कि शहर के साथ-साथ गांवों और कस्बों से भी लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके अनुसार, आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ाना और राष्ट्रीय पर्व के महत्व के प्रति जागरूक करना है।
‘हर घर तिरंगा’ पदयात्रा के जरिए रामपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया। अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक निकली इस यात्रा में तिरंगे के प्रति सम्मान, राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता दिवस के उत्साह की झलक साफ दिखाई दी।
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