13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रामपुर

रामपुर में तिरंगे की शान में निकली भव्य पदयात्रा, भारत माता के जयघोष से गूंजा शहर

Rampur News: रामपुर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक निकली यात्रा में विधायक आकाश सक्सेना, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।
2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Aug 13, 2026

rampur har ghar tiranga padyatra independence day 2026

रामपुर में तिरंगे की शान में निकली भव्य पदयात्रा

Har Ghar Tiranga Padyatra: रामपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच गुरुवार को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर लोग देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए।

अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ सफर

पदयात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास के पास स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद तिरंगा लेकर लोगों का काफिला शहर के प्रमुख मार्गों की ओर बढ़ा। पूरे रास्ते में लोगों के बीच स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह दिखाई दिया।



विधायक ने बताया अभियान का उद्देश्य

शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह आयोजन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत किया गया है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और अभियान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करें।

हाथों में तिरंगा, जुबां पर देशभक्ति के नारे

पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इनके साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी तिरंगा लेकर यात्रा में भाग लिया। जैसे-जैसे पदयात्रा आगे बढ़ी, देशभक्ति के नारों से शहर का माहौल गूंजता रहा। प्रतिभागियों में राष्ट्रीय पर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला।

मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी समाधि तक पहुंची यात्रा

अंबेडकर पार्क से शुरू हुई यह पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ी और गांधी समाधि पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान जगह-जगह तिरंगे के रंगों से सजा माहौल नजर आया। लोगों ने एक-दूसरे से भी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने और स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने की अपील की।

तिरंगे के रंगों में नजर आया शहर

पदयात्रा के दौरान रामपुर की सड़कों पर राष्ट्रीय ध्वज की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे लोगों ने नागरिकों को अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया। आयोजन के जरिए स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।

प्रशासन ने भी की विशेष अपील

प्रशासन की ओर से नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। अधिकारियों ने लोगों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। पदयात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल रहे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों के साथ कदम से कदम मिलाया।

कई दिनों से चल रही थी पदयात्रा की तैयारी

भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि तिरंगा पदयात्रा की तैयारियां कई दिनों से की जा रही थीं। उन्होंने कहा कि शहर के साथ-साथ गांवों और कस्बों से भी लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके अनुसार, आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ाना और राष्ट्रीय पर्व के महत्व के प्रति जागरूक करना है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिया एकजुटता का संदेश

‘हर घर तिरंगा’ पदयात्रा के जरिए रामपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया। अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक निकली इस यात्रा में तिरंगे के प्रति सम्मान, राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता दिवस के उत्साह की झलक साफ दिखाई दी।

संभल दंगा रिपोर्ट पर शिवपाल यादव का बयान: बोले- सपा नेताओं को फंसाने की कोशिश, सरकार बनते ही मुकदमे वापस

ये भी पढ़ें
shivpal yadav sambhal riot report sp 2027 moradabad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 07:25 pm

Published on:

13 Aug 2026 07:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में तिरंगे की शान में निकली भव्य पदयात्रा, भारत माता के जयघोष से गूंजा शहर

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर स्टे बरकरार

Jauhar University News Rampur News Azam Khan News PWD Public Route
रामपुर

‘आजम खान को हम बनाएंगे होम मिनिस्टर’, जेल में शिवपाल यादव की हुई मुलाकात; बोले- नहीं दे रहे उन्हें दवाई और कपड़े

shivpal yadav azam khan rampur meeting 2027 up election
रामपुर

आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल यादव, जानिए क्या हैं इस मुलाकात के सियासी मायने

Shivpal Singh Yadav met Azam Khan , UP Politics, Rampur News
रामपुर

शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे, आजम खान से मुलाकात से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक रहेगा दौरा!

shivpal yadav rampur azam khan jauhar university
रामपुर

रामपुर में कोसी-रामगंगा का जलस्तर बढ़ा: दड़ियाल बांध-लालपुर वियर पर निगरानी, प्रशासन अलर्ट

rampur kosi ramganga water level rise
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.