रामपुर में कोसी-रामगंगा का जलस्तर बढ़ा: दड़ियाल बांध-लालपुर वियर पर निगरानी, प्रशासन अलर्ट

Rampur News: रामपुर जिले में कोसी और रामगंगा नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदियों में पानी बढ़ने के बाद बाढ़ नियंत्रण कक्ष और संबंधित विभागों ने निगरानी तेज कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले के प्रमुख निगरानी स्थलों पर जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है। रविवार 9 अगस्त की सुबह 10 बजे जारी बाढ़ नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट में यह स्थिति सामने आई है।