रामपुर में कोसी-रामगंगा का जलस्तर बढ़ा: दड़ियाल बांध-लालपुर वियर पर निगरानी, प्रशासन अलर्ट

रामपुर में कोसी-रामगंगा का जलस्तर बढ़ा..
Rampur News: रामपुर जिले में कोसी और रामगंगा नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदियों में पानी बढ़ने के बाद बाढ़ नियंत्रण कक्ष और संबंधित विभागों ने निगरानी तेज कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले के प्रमुख निगरानी स्थलों पर जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है। रविवार 9 अगस्त की सुबह 10 बजे जारी बाढ़ नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट में यह स्थिति सामने आई है।
कोसी नदी के दड़ियाल बांध पर जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां सुबह 10 बजे गेज 207.40 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का स्तर 209.69 मीटर निर्धारित है। यानी फिलहाल पानी खतरे के निशान से 2.29 मीटर नीचे है। दड़ियाल बांध से 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और जलस्तर में बढ़ोतरी का रुझान बना हुआ है।
कोसी नदी के लालपुर वियर पर भी पानी बढ़ने की स्थिति सामने आई है। यहां गेज 192.63 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का स्तर 195.23 मीटर है। लालपुर वियर से 7238 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। यहां भी जलस्तर बढ़ने का रुझान दर्ज किया गया है। हालांकि दोनों स्थानों पर रिपोर्ट के समय बारिश दर्ज नहीं की गई।
कोसी नदी के रामनगर बैराज पर कुल 3229 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। इसमें से 2815 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक यहां जलस्तर में गिरावट का रुझान बना हुआ है। रामनगर बैराज क्षेत्र में भी रिपोर्ट जारी होने के समय बारिश नहीं हुई थी।
रामगंगा नदी में भी बड़ी मात्रा में पानी का प्रवाह दर्ज किया गया है। गंगापुर भोपतपुर में नदी का गेज 170.18 मीटर रहा और डिस्चार्ज 16400 क्यूसेक दर्ज किया गया। यहां खतरे का स्तर 171.80 मीटर है। इस तरह पानी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। यहां जलस्तर स्थिर रहने की स्थिति बताई गई है।
रामगंगा नदी के हुसैनगंज निगरानी स्थल पर गेज 194.40 मीटर दर्ज किया गया। यहां 14400 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार हुसैनगंज में भी जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है। अधिकारियों की निगरानी के बीच नदी के बहाव और जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।
पिलाखर नदी के केमरी बैराज और भाखड़ा नदी के बिलासपुर पुल पर फिलहाल स्थिति सामान्य बताई गई है। इन स्थानों पर जलस्तर को लेकर किसी गंभीर स्थिति की सूचना नहीं है। प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग संबंधित निगरानी स्थलों से लगातार आंकड़े जुटा रहा है।
जिले के जलाशयों से भी पानी छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है। हरिपुरा जलाशय से 48 क्यूसेक और बोर जलाशय से 30 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद जिले के प्रमुख निगरानी स्थलों पर जलस्तर अभी खतरे के निशान के नीचे है।
रविवार सुबह जारी रिपोर्ट की खास बात यह रही कि निगरानी वाले प्रमुख क्षेत्रों में बारिश दर्ज नहीं की गई। दड़ियाल बांध, लालपुर वियर और रामनगर बैराज समेत संबंधित क्षेत्रों में बारिश शून्य दर्ज हुई। रामपुर कोठी में भी बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर जलस्तर बढ़ने का रुझान बना हुआ है।
बाढ़ नियंत्रण कक्ष के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल रामपुर जिले में कोई भी प्रमुख निगरानी स्थल खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है। हालांकि कोसी नदी के दड़ियाल बांध और लालपुर वियर पर पानी बढ़ने का रुझान प्रशासन के लिए निगरानी का विषय बना हुआ है। ऐसे में नदी के जलस्तर, डिस्चार्ज और संभावित बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
मौजूदा स्थिति में रामपुर जिले के लिए राहत की बात यह है कि कोसी और रामगंगा समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं कुछ निगरानी केंद्रों पर पानी बढ़ने की प्रवृत्ति को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की नजर नदी के बहाव और जलस्तर में होने वाले हर बदलाव पर है, ताकि स्थिति बिगड़ने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
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