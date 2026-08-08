मुरादाबाद में तेंदुए की तलाश में 24 घंटे सर्च ऑपरेशन; 3 पिंजरे और थर्मल ड्रोन तैनात

Leopard Search Operation: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत के बीच वन विभाग का 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना के बाद वन विभाग की कई टीमें जंगल, गन्ने के खेतों, नदी के आसपास और आबादी से सटे इलाकों में लगातार निगरानी कर रही हैं। तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए इलाके में तीन ट्रैप पिंजरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही थर्मल ड्रोन और ट्रैप कैमरों की मदद से उसके मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।