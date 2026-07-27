सपना चौधरी मुरादाबाद केस में कोर्ट का बड़ा एक्शन: पुलिस को आखिरी चेतावनी, रिपोर्ट नहीं आई तो होगी कार्रवाई

Sapna Chaudhary Moradabad Case: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के वर्ष 2019 में मुरादाबाद रेलवे स्टेडियम में आयोजित डांस कार्यक्रम से जुड़े मामले में एक बार फिर कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अदालत ने मामले में पुलिस की ओर से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित थाना पुलिस को अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 7 अगस्त तक हर हाल में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।