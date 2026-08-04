गोवंश अवशेष मिलने के बाद पुलिस का एक्शन: रामपुर में मुठभेड़, फायरिंग के बीच 3 गौकश दबोचे

Rampur Crime News: रामपुर जिले में गोवंश अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन गौकशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।