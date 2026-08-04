गोवंश अवशेष मिलने के बाद पुलिस का एक्शन: रामपुर में मुठभेड़, फायरिंग के बीच 3 गौकश दबोचे

रामपुर में मुठभेड़, फायरिंग के बीच 3 गौकश दबोचे..
Rampur Crime News: रामपुर जिले में गोवंश अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन गौकशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले को संवेदनशील मानते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल तीन विशेष टीमों का गठन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
गठित विशेष टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं। एक टीम को घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाने, दूसरी टीम को तकनीकी जांच और तीसरी टीम को आरोपियों की तलाश में लगाया गया। पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए।
जांच के दौरान पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। इन तकनीकी माध्यमों से पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसी आधार पर पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी दोबारा उसी क्षेत्र में गोकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं।
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने संदिग्धों की घेराबंदी शुरू की। पुलिस के अनुसार जैसे ही आरोपियों ने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखा, उन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा और बदमाशों को पकड़ने के उद्देश्य से जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान दो आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरे आरोपी को बिना गोली लगे गिरफ्तार कर लिया गया।
मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा के बीच तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में दोनों की हालत पर नजर रखी जा रही है। वहीं तीसरे आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि पूरे गिरोह और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस पूरी घटना में कुल चार आरोपी शामिल थे। इनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथा आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। फरार आरोपी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द होने की उम्मीद है।
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो अवैध तमंचे, कई कारतूस, एक चाकू, गोकशी में इस्तेमाल होने वाले धारदार उपकरण तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद सामान को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे जांच का हिस्सा बनाया है। अधिकारियों का मानना है कि इन बरामदगी से गिरोह की कार्यप्रणाली और अन्य घटनाओं से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं।
रामपुर पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास, उनके संपर्कों और संभावित नेटवर्क की भी जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपियों का संबंध किसी संगठित गिरोह से है या नहीं और क्या वे पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।
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