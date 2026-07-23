रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी विवाद, आज छात्रों से मिलेंगे माता प्रसाद पांडे; प्रशासन हाई अलर्ट पर

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दोपहर करीब 12:30 बजे रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। यहां वह जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को गिराने संबंधी आदेश को वापस लेने की मांग करेगा। पार्टी का कहना है कि विश्वविद्यालय के भविष्य और वहां पढ़ रहे छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।