रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी विवाद, आज छात्रों से मिलेंगे माता प्रसाद पांडे; प्रशासन हाई अलर्ट पर

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी विवाद..
Jauhar University Rampur:रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ रामपुर पहुंचेंगे। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दोपहर करीब 12:30 बजे रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। यहां वह जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को गिराने संबंधी आदेश को वापस लेने की मांग करेगा। पार्टी का कहना है कि विश्वविद्यालय के भविष्य और वहां पढ़ रहे छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।
डीएम से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष करीब 1:00 बजे मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां वे पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात करेंगे। छात्रों का आंदोलन अब लगातार छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान छात्र अपनी मांगों और समस्याओं को सीधे नेता प्रतिपक्ष के सामने रखेंगे।
धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। इसके अलावा छात्रों ने विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों के कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने और शैक्षणिक गतिविधियों को बिना किसी बाधा के जारी रखने की भी मांग उठाई है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित नहीं होना चाहिए और पढ़ाई का माहौल सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत कर दिया है। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे से ही जौहर विश्वविद्यालय परिसर और कलेक्ट्रेट के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार सहित आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की लगातार निगरानी जारी है।
जौहर विश्वविद्यालय के आसपास अजीमनगर, मिलकखानम समेत चार थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में नगर कोतवाली, सिविल लाइंस और गंज कोतवाली की पुलिस के साथ महिला पुलिसकर्मियों, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकना है।
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उनके अनुसार, जौहर विश्वविद्यालय क्षेत्र में चार प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि कलेक्ट्रेट परिसर में तीन थानों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके की निगरानी कर रहे हैं।
जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, अधिकारी और आवश्यक संसाधन मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं और आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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