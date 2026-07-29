Jauhar University: जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ट्रस्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह कार्रवाई रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित की गई थी। प्राधिकरण का कहना था कि संबंधित भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं थे। कमिश्नरी कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक बनी हुई है। अब इस पूरे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अपीलीय अदालत में जारी रहेगी, जहां अंतिम निर्णय आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।