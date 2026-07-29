आगरा मर्डर मिस्ट्री: मेट्रोमोनियल साइट से हुई मुलाकात, नौकरी छुड़वाई, बच्चों को पालने का किया वादा, फिर शादी के 3 महीने बाद मार डाला 

जब पिता नगला पैमा वाले घर पहुंचे तो बाहर ताला लटका था और अंदर से बदबू आ रही थी। उन्हें लगा कि बेटे के साथ कोई अनहोनी हो गई है। उन्होंने दो लोगों को दीवार फांदकर भेजा तो खिड़की से अंदर खून से लथपथ उज्जमा का शव दिखा। इसके बाद पुलिस बुलाई गई। जब ताला तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो रसोई के चूल्हे पर बर्तन में उबला हुआ दूध रखा था। पास ही रोटियां और सब्जी रखी हुई थी। पुलिस के मुताबिक, लग रहा था कि उज्जमा ने पति के लिए खाना बनाया था, लेकिन खाना खाने से ठीक पहले फरहान ने ईंट से उसका सिर कुचल दिया। पड़ोसियों के मुताबिक, रविवार रात से ही घर में लगातार कूलर चल रहा था। अंदर से न तो झगड़े की आवाज आई और न ही कोई चीख-पुकार सुनाई दी।