Gonda News: गैंगस्टर की अवैध कमाई पर चला कानून का हथौड़ा, 23 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

डीएम के आदेश के अनुपालन में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए लखनऊ के थाना बीबीडी क्षेत्र के ग्राम भरवारा में स्थित आरोपी के नवनिर्मित मकान को कुर्क कर लिया। यह मकान करीब 89.349 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित है। जिसकी अनुमानित कीमत 23,03,445 रुपये बताई गई है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विधिक प्रक्रिया पूरी की। एसपी का कहना है कि यह कार्रवाई केवल एक आरोपी तक सीमित नहीं है। बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है।