Gonda Police Transfer: आधी रात SP का बड़ा एक्शन, 14 पुलिसकर्मियों के तबादले; कई थानों को मिले नए प्रभारी

जारी सूची के अनुसार, कहोबा चौकी प्रभारी तेज नारायण गुप्ता को मोतीगंज थाने का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं वजीरगंज थाना प्रभारी रहे विपुल कुमार पांडेय को धानेपुर थाने की कमान सौंपी गई है। खोरहंसा चौकी प्रभारी पवन मिश्रा को उमरी बेगमगंज थाने का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दिनेश सिंह को वजीरगंज थाना प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। जबकि राजेश कुमार तिवारी को खरगूपुर थाने का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत मोतीगंज के पूर्व थानाध्यक्ष यशवंत कुमार सिंह को अपराध शाखा भेजा गया है। उमरीबेगमगंज में तैनात अतिरिक्त निरीक्षक रामाशंकर राय को कर्नलगंज का अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है। तथा कर्नलगंज के अतिरिक्त निरीक्षक अरविंद कुमार को अपराध शाखा में स्थानांतरित किया गया है।